Atletas de taekwondo de MS competem nos EUA

Desde o início da semana, o taekwondista Natan Lopes e o técnico Fábio Costa, estão em Portland, Oregon, nos Estados Unidos para participar do primeiro evento continental do ano. Natan entrará no tatame neste sábado (15), em busca do título de campeão na categoria juvenil masculino até 63 kg.

Na sexta-feira (14), os atletas sul-mato-grossenses Luiz Felipe Aquino e Suzanna Aquino também participaram da competição.

O Pan-Americano é aberto a todas as categorias de idade, desde o infantil até o master, tanto em luta quanto em poomsae. Ao todo, são 12 quadras montadas para o evento, com cerca de 2700 participantes vindos de 33 países distintos.

Os atletas de Campo Grande, familiares e amigos estão ansiosos e torcendo por resultados positivos. O torneio é chamado de Ranking Mundial G1 Kyorugi e G1 Poomsae, e o atleta campeão somará 40 pontos no Ranking Mundial de Taekwondo.

