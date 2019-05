Estadual de Taekwondo será realizado neste fim de semana

Mauro Silva com assessoria

Atletas disputarão neste sábado (25) e domingo (26) o Campeonato Estadual Taekwondo que definem também os competidores que participarão do Campeonato Brasileiro da modalidade que acontece em agosto deste ano no Rio de Janeiro (RJ).

As lutas na Seletiva serão disputadas entre faixas vermelha a preta nas categorias infantil, cadete e juvenil. Já nas categorias sub-21, adulto e máster, serão disputadas apenas entre faixas pretas.

Além das disputas da Seletiva, o evento contará com a participação de faixas coloridas em todas as categorias, além de fraldinha e mirim. Atletas de Anaurilândia, Três Lagoas, Sonora e Campo Grande já confirmaram presença, o disputa contará com a participação de 113 atletas.

Loca da competição

O evento será realizado na Associação Atlética Banco Brasil (AABB) na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 615 – Jardim Veraneio. Mais informações no site https://www.ftkdms.org/

