Confira a lista de mortos e feridos do incêndio no CT do Flamengo

O incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, deixou dez vítimas fatais, dos quais oito nomes de jogadores da base foram confirmados, e três garotos ficaram feridos na tragédia.

Veja abaixo a lista dos mortos e feridos no incêndio:

Arthur Vinicius, de 14 anos, era zagueiro, o jovem nasceu em Volta Redonda, estava no Flamengo há três anos, ele completaria 15 anos neste sábado, dia 9. Morava com prima, tia e a mãe no bairro Volta Grande II. A família se organizava para viajar ao Rio de Janeiro para celebrar seu aniversário.

Athila Paixão, de 14 anos, era atacante, o rapaz, nasceu no Povoado Brasília, em Lagarto, Sergipe. O garoto foi revelado pela Escolinha Geração do Futuro, a mesma por onde passou o atacante Diego Costa, que joga atualmente no Atlético de Madrid. O garoto atuou na Copa Zico e chamou a atenção de clubes do Rio de Janeiro. Passou por uma avaliação de 10 dias no Ninho do Urubu e foi aprovado em abril de 2018.

Bernardo Pisetta, de 15 anos era catarinense de Indaial, ele atuava como goleiro e começou a jogar no futsal. Antes de migrar para o campo, o atleta defendia o time do Guarani, de Brusque, e passou pelo Atlhetico Paranaense antes de seguir para o Rio de Janeiro. Pisetta estreou no time de base do Flamengo em 25 de agosto de 2018.

O goleiro Christian Esmério, de 15 anos, era uma das maiores promessas de sua geração e um dos destaques das categorias de base do Flamengo. Colecionava convocações para a seleção brasileira de sua categoria e era, inclusive, monitorado por clubes do exterior.

Jorge Eduardo, de 15 anos era Lateral-esquerdo, o jovem que completaria 16 anos no próximo dia 14, era Mineiro de Além Paraíba. Jorge chegou ao Rio de Janeiro com 12 anos e morou na casa de amigos até completar a idade permitida para morar no Ninho do Urubu (14 anos). Começou aos seis anos no futsal e chamou atenção de olheiros.

O zagueiro Pablo Henrique, de 14 anos, nasceu em Mineiro de Oliveira, cidade a cerca de 150km de Belo Horizonte, era primo do zagueiro Werley, do Vasco, e estava no Flamengo desde agosto do ano passado.

Samuel Thomas Rosa, Lateral-direito de 15 anos, nasceu em São João de Meriti, ele teve a morte confirmada pelo tio, Sebastião Rodrigues. Completaria 16 anos no dia 4 de abril. Ele morava no Morro do Conceito, em São João de Meriti. Era titular do Flamengo. Foi vice-campeão da Copa Votorantim e campeão da Copa Nike.

Vitor Isaías, de 14 anos, era atacante, natural de Florianópolis, surgiu no Figueirense, passou pelo Athletico Paranaense e foi contratado pelo Flamengo no segundo semestre do ano passado.

Feridos:

Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, nasceu em Fortaleza, está no Rio de Janeiro há três anos. Entre os que estão internados, é o que está na melhor condição. Está lúcido.

Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, está com quadro estável, mas vai ser transferido para o CTI.

Jonathan Cruz Ventura, também de 15 anos, é o jovem que está com a situação mais crítica. Teve 40% do corpo queimado e vai ser transferido para o Hospital Pedro II, referência no assunto.

