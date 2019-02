Corumbaense está fora da Copa do Brasil após empate

Em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, o Corumbaense empatou em 0 a 0 com o Luverdense (MT). A partida aconteceu no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, e cerca de 2.843 torcedores compareceram para incentivar os jogadores na noite de quarta-feira (6).

De acordo com o regulamento da competição, a primeira fase é disputada em jogo único, e o mandante tem que vencer, caso contrário está eliminado. Apesar de ter feito uma bela partida, o time sul-mato-grossense não conseguiu balançar as redes e foi eliminado da competição.

