Formada delegação que representará MS no Campeonato Brasileiro de Judô

Está formada a delegação que representará Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Região IV de judô, que será realizado nos dias 4 e 5 de abril, em Campo Verde (MT).

A equipe sul-mato-grossense foi definida durante o Meeting Estadual, organizado pela Federação Estadual de Judô (FJMS) no Ginásio do Colégio Oswaldo Tognini/Funlec, em Campo Grande, no último sábado(7).

Garantiram vaga à competição regional os dois primeiros colocados em cada categoria de peso, nas classes sub-13, sub-15, sub-18 e sub-21 e sênior. Ao todo, viajarão ao interior do Mato Grosso 142 atletas, sendo 132 de clubes e 10 de projetos sociais. A delegação também será composta por um chefe de delegação, um fisioterapeuta e 13 técnicos.

Segundo a FJMS, das seis primeiras agremiações com o maior número de judocas inscritos, três são de Campo Grande, duas de Dourados e uma de Itaporã.

Na disputa por equipes, a Associação Desportiva Moura/Clube Estoril, foi a campeã geral no quadro de medalhas, obtendo 50 medalhas, sendo19 de ouro, 13 de prata e 18 de bronze.

O Clube Rocha/Rádio Clube terminou na segunda colocação, com 19 medalhas, 13 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Completou o pódio a Judô Futuro, ao conquistar 29 medalhas, sendo 10 de ouro, 13 de prata e 6 de bronze.

Vale lembrar que o Meeting segue o sistema olímpico, em que as condecorações douradas têm peso maior na classificação final.O torneio teve o apoio do Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

