Seleção de MS disputa Campeonato Brasileiro de Voleibol

A seleção masculina sub-19 de Mato Grosso do Sul participa a partir desta terça-feira (3) até o sábado (7), em Saquarema – Rio de Janeiro, da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) de Voleibol 2020. Os jogos acontecerão no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV). A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A equipe sul-mato-grossense está no Grupo B, ao lado de Amazonas, Rio Grande do Sul, Alagoas e Roraima. O Grupo A é formado por Mato Grosso, Bahia, Goiás, Maranhão e Pará. De acordo com o regulamento da CBV, os três times no pódio garantem acesso à Divisão Especial em 2021, enquanto os três últimos cairão à Segunda Divisão na próxima temporada.

Mato Grosso do Sul estreia nesta terça-feira (3) contra o Rio Grande do Sul, às 11h30, horário de MS. No mesmo dia, retorna à quadra diante do Amazonas, às 17h30.

Na primeira fase, todas as seleções jogam entre si nos grupos, em partidas de três sets obrigatórios. Os dois melhores colocados de cada chave avançam à semifinal. Os confrontos desta fase em diante são de três sets vencedores.

