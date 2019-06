Lutador de MS é medalhe de bronze em campeonato no EUA

Luiz Felipe Aquino é medalha de bronze no Campeonato Panamericano de Taekwondo em Portland-USA, nos Estados Unidos, na arena montada no Centro de Convenções Oregon.

Luiz é sul-mato-grossense e lutou na categoria juvenil, até 48kg.

O grupo brasileiro que foi para o campeonato é formado por 18 taekwondistas que contaram com o suporte dos treinadores Rodney Saraiva, Erickson Busato, Fábio Lourenço e Bruno Igreja, além do acompanhamento do fisioterapeuta Guilherme Teixeira e do preparador físico Diego Morine.

Os combates da categoria cadete, com presença dos atletas da seleção brasileira, também foram realizados na sexta-feira (14), no mesmo local.

