Neymar e mais dois sÃ£o cortados da SeleÃ§Ã£o Brasileira

A Seleção Brasileira de Futebol sofreu três cortes para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar, Danilo e Ederson não estarão disponíveis para as partidas contra Colômbia e Argentina, que acontecerão nos dias 20 e 25 de março, respectivamente.

O atacante Neymar, do Santos, está com um incômodo na coxa esquerda, problema que também o afastou da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Já o lateral-direito Danilo, do Flamengo, sofreu uma lesão muscular de grau um na coxa direita, e o goleiro Ederson, do Manchester City, apresentou um problema no púbis, que também o impede de participar das próximas partidas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que, em virtude desses cortes, os substitutos convocados são Lucas Perri, do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid.

A decisão foi confirmada pelo técnico Dorival Jr., que recebeu informações detalhadas do Departamento Médico da Seleção Brasileira, coordenado pelo médico Dr. Rodrigo Lasmar.

