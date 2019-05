Equipes do Sesi de Naviraí se classificam para competição nacional no RJ

Cinco equipes da Escola do Sesi de Naviraí foram classificadas para participarem da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica que acontecerá no Rio de Janeiro-RJ.



Os foguetes de garrafa pet e as bases de lançamentos são feitas por alunos que cursam o ensino médio de escolas públicas ou privadas, mas somente aqueles que alcançam as maiores distâncias e atingem pelo menos 100 metros são classificados para a etapa nacional da MOBFOG, chamada “Jornada de Foguetes”.



No caso da Escola do Sesi de Naviraí, quatro equipes foram classificadas para disputar a etapa nacional no nível 4 da competição e uma no nível 3, sendo que a maior distância atingida por um foguete foi 191 metros. O trabalho de construção dos foguetes e treinos dos alunos foi realizado em sala de aula e também durante as oficinas tecnológicas.



“Evoluímos muitos do ano passado para esse ano. Chegamos a conseguir nos treinos a marca de mais de 200 metros”, comemorou o aluno Vitor Iwasse, da 3ª série do Ensino Médio.



“Esse ano foi mais competitivo, os grupos estavam mais preparados e, por consequência, as distâncias de lançamentos foram maiores, foi incrível ver nossa evolução”, completou o aluno Henrique Junho, também da 3ª série do Ensino Médio.



O professor Anderson Douglas da Rocha Souza, que leciona a disciplina de Física na Escola do Sesi de Naviraí, explica que preparou muito bem os alunos para as provas e por isso o bom desempenho das equipes. “A qualidade dos foguetes superou as expectativas, os alunos se envolveram e se preparam muito. A organização do evento superou o ano passado foi gratificante ver o quanto escola e alunos evoluíram”, concluiu.

