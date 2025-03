Acusado de corrupÃ§Ã£o em SidrolÃ¢ndia 'aparece' apÃ³s saber de pedido de prisÃ£o

A defesa de Thiago Rodrigues Alves, acusado de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Operação Tromper, deflagrada pelo GAECO em abril de 2024, apareceu recentemente no processo, após tomar conhecimento de um pedido de prisão preventiva contra o acusado.

A promotora de Justiça Bianka Machado Arruda Mendes, da 3ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia, havia solicitado a prisão, alegando que Thiago estava dificultando a marcha processual ao se ocultar, impedindo sua citação.

A defesa, por sua vez, contestou a alegação da promotoria. Segundo os advogados, a certidão do Oficial de Justiça indicou apenas que o imóvel de Thiago estava fechado, sem mencionar qualquer ação deliberada para frustrar sua localização ou citação. A defesa ressaltou que as tentativas de citação ocorreram em horário comercial, o que tornaria natural que o acusado não estivesse em casa.

Com o objetivo de demonstrar boa-fé processual, a defesa se comprometeu a apresentar a Resposta à Acusação no prazo de 10 dias, a contar da data de sua manifestação. O pedido de prisão preventiva, que ainda não foi analisado pela Justiça, segue em trâmite.

A ação penal envolve outros acusados, incluindo Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, Carmo Name Júnior, Ueverton da Silva Macedo, Ricardo José Rocamora Alves, entre outros. A única citação pendente para o andamento do processo é a de Thiago Rodrigues Alves.

