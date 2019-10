Funtrab oferece 189 vagas de emprego nesta quinta-feira

Para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com seleção aberta para 189 vagas de emprego nesta quinta-feira (17).

Dentre as diversas vagas ofertadas, 23 são para função de operador de caixa, sendo uma delas destinada a pessoa com deficiência (PcD).

Para concorrer a qualquer uma das vagas, os candidatos devem procurar a Funtrab, que fica na Rua 13 de maio, n° 2773, no Centro de Campo Grande, tendo em mãos documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho. A unidade funciona de segunda à sexta, das 7h às 17 horas.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira a lista completa de vagas:

Acabador de mármore e granito 1

Ajudante de eletricista 1

Ajudante de motorista 10

Analista de sistemas (informática) 1

Assistente de vendas 1

Atendente balconista 1

Atendente balconista 2

Atendente balconista 2

Atendente de telemarketing(PcD) 1

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de costureira (no acabamento) 1

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 10

Auxiliar de limpeza(PcD) 1

Auxiliar de linha de produção(PcD) 2

Auxiliar de linha de produção 1

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1

Auxiliar de pizzaiolo 2

Auxiliar de técnico de eletrônica 1

Auxiliar financeiro 1

Auxiliar operacional de logística(PcD) 1

Balconista de açougue 2

Camareira de hotel 3

Caseiro 1

Caseiro 1

Chapeador de veículos 1

Chapista de lanchonete 2

Chefe de depósito 1

Confeiteiro 1

Costureira de máquinas industriais 3

Cozinheiro geral 1

Cozinheiro geral 1

Cozinheiro industrial 1

Eletricista 2

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Engenheiro de produção 1 Estoquista(PcD) 1

Fiscal de tráfego 2

Funileiro de automóveis (reparação) 1

Funileiro de veículos (reparação) 1

Garçom 2

Gesseiro 1

Impressor flexográfico 2

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 2

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 1

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 3

Jardineiro 1

Lavador de carros 1

Marceneiro 3

Mecânico de amortecedores 1

Mecânico de auto em geral 1

Motorista de ônibus rodoviário 10

Motorista de perua 1

Operador de caixa(PcD) 1

Operador de caixa 2

Operador de caixa 20

Operador de extrusora de borracha e plástico 2

Operador de máquina de corte (vidros) 1

Operador de suporte técnico (telemarketing) 2

Operador de telemarketing ativo 10

Operador de vendas (lojas)(PcD) 1

Padeiro 1

Padeiro 1

Padeiro 3

Pedreiro 1

Pedreiro 6

Pintor de automóveis 1

Pintor de automóveis 1

Pintor de veículos (reparação) 1

Pizzaiolo 1

Porteiro(PcD) 1

Programador de sistemas de computador 1

Programador de sistemas de informação(PcD) 1

Recepcionista atendente(PcD) 1

Serrador de mármore 1

Técnico de manutenção eletrônica 2

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico em fibras ópticas 1

Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médicohospitalares 1

Técnico em nutrição e dietética 2

Técnico em segurança do trabalho 1

Torneiro mecânico 1

Trabalhador rural 1

Trabalhador rural 1

Vendedor de serviços 2

Vendedor interno 2

Vendedor interno 2

Vendedor pracista 10

Vendedor pracista 1

