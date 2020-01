Funtrab oferece 200 vagas de emprego nesta sexta-feira

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A sexta-feira (17) encerra a semana com 200 vagas disponíveis na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) em Campo Grande.

Os destaques são para as áreas de logística, saúde e construção. Para o cargo de pedreiro, são dez vagas; para cuidador, outras dez, além de auxiliar de logística, com 15 vagas, e analista de suporte técnico, também com 15 vagas.

Há também vagas para açougueiro, confeiteiro, auxiliar de limpeza, eletricista, chapista de lanchonete, funileiro de automóveis, jardineiro, manobrista, instalador de insufilm, mecânico, projetista de móveis, técnico em gesso ortopédico e vendedor pracista.

Para se candidatar é necessário ir até a sede da Funtrab, na rua 13 de maio, 2773, no Centro portando os documentos pessoais RG, CPF e carteira de trabalho. O horário de funcionamento é das 7h30 às 17h30.

