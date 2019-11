UEMS abre inscrições para concurso

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de cargo de Professor de Ensino Superior. O prazo vai até 29 de novembro.

No total, são 5 vagas, sendo duas para as áreas de Pedagogia e Letras, para a Unidade Universitária de Cassilândia; e outras três para a área de Pedagogia, para a Unidade Universitária de Dourados.

De acordo com o Edital, o regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais, para compor o quadro de docentes para as atividades da UEMS. A remuneração inicial corresponderá ao vencimento-base no valor de R$ 8.698,86.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 231,28. As inscrições deverão ser encaminhadas, exclusivamente, pelos Correios, via Sedex, conforme cronograma estabelecido no Edital.

O prazo de validade do concurso será de 1 (um) ano, contado a partir da data da homologação do resultado final, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, podendo, no interesse da UEMS, ser prorrogado por igual período.

Mais detalhes na página http://concursos.uems.br/

