Menu
Menu Busca segunda, 09 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Bebê espancado pelo próprio pai está fora de risco em Campo Grande

Atualização do estado de saúde da vítima foi feita pela tia nas redes sociais

09 março 2026 - 07h10Luiz Vinicius
Bebê ficou com vários hematomasBebê ficou com vários hematomas   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O bebê, de apenas quatro meses, que foi socorrido para uma unidade hospitalar durante o sábado, dia 7, após ser espancado pelo próprio pai, de 26 anos, está fora de perigo.

A notícia foi compartilhada pela tia nas redes sociais, alegando ainda que após os exames, o sobrinho "não fraturou nem um órgão".

"Está em observação e fora de risco", escreveu a tia nas redes sociais, trazendo alívio a família e populares que acompanham o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada depois que familiares perceberam que o bebê apresentava várias lesões pelo corpo. Quando os policiais chegaram à casa, encontraram a criança enrolada em uma coberta, já com hematomas visíveis.

A suspeita surgiu após a irmã do bebê, uma menina de 5 anos, correr até familiares chorando e dizendo que o pai estava batendo no irmão e que também havia dado um tapa nela. 

Ao ver a situação, os tios retiraram o bebê da casa e acionaram o socorro. A criança foi atendida por uma equipe do Samu e levada para a Santa Casa, acompanhada por uma tia. Segundo o registro policial, o bebê tinha vários hematomas nas costas, no braço esquerdo e no rosto, além de marcas de mordida no peito e ferimentos na boca, olhos, nariz e orelha. 

O pai da criança foi encontrado dentro da residência e acabou preso. Conforme relatos de testemunhas, ele teria usado drogas e ingerido bebida alcoólica antes das agressões. A mãe estava trabalhando no momento do ocorrido e acomapnha o bebê no hospital.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Leise foi mais uma vítima de feminicídio em MS
Polícia
Leise foi enforcada e empurrada em discussão com marido em Anastácio
Padrasto é preso tentando estuprar enteada no banho em Naviraí
Polícia
Padrasto é preso tentando estuprar enteada no banho em Naviraí
Viatura Polícia Militar
Polícia
Após levar tiro, homem procura atendimento no Hospital Regional em Campo Grande
Sede da DECAT, Polícia Civil - Foto: Luiz Vinícius
Polícia
Ministério Público manda apreender imagens do CCZ em meio à denúncia de 'extermínio'
Caso aconteceu na residência em que casal morava
Polícia
Mulher é agredida, reage e mata companheiro a facadas em Guia Lopes da Laguna
O caso aconteceu em uma aldeia da cidade
Polícia
Homem é preso sob a suspeita de matar mulher carbonizada em Paranhos
Homicídio aconteceu na Vila Piratininga
Polícia
VÍDEO: Discussão motivou assassinato de homem a pauladas em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Laguna Carapã
Polícia
Idoso vira réu por cometer três estupros contra crianças em Laguna Carapã
Caminhoneiro suspeito de cometer assassinato em Itaquirai é preso pela PRF
Polícia
Caminhoneiro suspeito de cometer assassinato em Itaquirai é preso pela PRF
O caso aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Mulher morre carbonizada durante incêndio em residência em Paranhos; ex é suspeito

Mais Lidas

Ludmila faleceu na tarde de ontem
Polícia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar água com cocaína em Campo Grande
Imagens enviadas por amigos
Polícia
Amigos contestam versão sobre morte de jovem no Paulo Coelho Machado
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Mulher é morta a facadas no Nova Lima
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis
Polícia
Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis