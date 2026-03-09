Bebê espancado pelo próprio pai está fora de risco em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Bebê de quatro meses é internado ao ser espancado e mordido pelo pai no Jardim Inápolis

O bebê, de apenas quatro meses, que foi socorrido para uma unidade hospitalar durante o sábado, dia 7, após ser espancado pelo próprio pai, de 26 anos, está fora de perigo.

A notícia foi compartilhada pela tia nas redes sociais, alegando ainda que após os exames, o sobrinho "não fraturou nem um órgão".

"Está em observação e fora de risco", escreveu a tia nas redes sociais, trazendo alívio a família e populares que acompanham o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada depois que familiares perceberam que o bebê apresentava várias lesões pelo corpo. Quando os policiais chegaram à casa, encontraram a criança enrolada em uma coberta, já com hematomas visíveis.

A suspeita surgiu após a irmã do bebê, uma menina de 5 anos, correr até familiares chorando e dizendo que o pai estava batendo no irmão e que também havia dado um tapa nela.

Ao ver a situação, os tios retiraram o bebê da casa e acionaram o socorro. A criança foi atendida por uma equipe do Samu e levada para a Santa Casa, acompanhada por uma tia. Segundo o registro policial, o bebê tinha vários hematomas nas costas, no braço esquerdo e no rosto, além de marcas de mordida no peito e ferimentos na boca, olhos, nariz e orelha.

O pai da criança foi encontrado dentro da residência e acabou preso. Conforme relatos de testemunhas, ele teria usado drogas e ingerido bebida alcoólica antes das agressões. A mãe estava trabalhando no momento do ocorrido e acomapnha o bebê no hospital.

