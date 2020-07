Carro com seis pessoas capota em rodovia e três morrem

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas após capotamento de carro de passeio no fim da tarde desse domingo (12), na MS-430, próximo a cidade de Rio Negro.

Segundo informações do Dourados News, o condutor perdeu o controle do carro, que saiu da pista e acabou capotando. De acrdo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), havia 6 pessoas no carro. Uma mulher de 31 anos, um senhor de 60, e o condutor, de 45 anos, morreram na hora.

Duas crianças, de 8 e 11 anos, foram encaminhadas em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, e um homem de 28 anos, que também ficou ferido, foi atendido pelo Hospital de Rio Negro.

Ainda conforme a PMR, todos os passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que ninguém estava usando cinto de segurança.

O parentesco dos envolvidos não foi bem definido, mas conforme apuração da PMR a mulher de 31 anos, que faleceu, era mãe de uma das crianças, todos os outros eram apenas amigos. Nenhum sinal de embriaguez foi verificado pela Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com a Santa Casa, a menina de 11 anos está na ala verde do pronto-socorro e segue estável, consciente e orientada. Já a de 8 anos está em observação na UTI pediátrica e teve uma fratura na face, mas nem necessidade de intervenção cirúrgica. As duas crianças sofreram fratura no fêmur esquerdo e vão precisar de cirurgia por conta do ferimento.

Deixe seu Comentário

Leia Também