Em MS, peladão destrói motel e vai parar na delegacia

Um jovem, de 26 anos, aparentemente estrangeiro,foi preso acusado de ameaça, danos e desacato a Policiais militares da Radio Patrulha início da manhã dessa terça-feira (4) em Dourados.

Segundo informações da PM de Dourados, o jovem destruía uma das suítes de um motel da cidade e os policiais foram acionados após o gerente do referido motel solicitar ajuda via 190.

O gestor do motel relatou que teria uma pessoa do sexo masculino descontrolada em um dos quartos do estabelecimento, quebrando objetos e a mobília.

Quando a polícia chegou no local, o jovem estava “pelado” dentro de um carro que estava estacionado em outra suíte. O rapaz estava visivelmente embriagado ou sob efeito de drogas e passou a ameaçar e xingar os policiais que fizeram o uso moderado da força, algemando-o e o encaminhado à delegacia.

O jovem se debatia no camburão da viatura com a intensão de se lesionar e culpar a equipe policial, durante o curso ate a unidade policial, sendo registrado o fato para preservação dos policiais envolvidos na ação.

O jovem foi entregue na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados sob acusação de ameaça, danos e desacato.

