Guarda encerra “festinha” na capital com arma e carro roubado

Uma “festinha”, que reunia 32 pessoas no bairro Riviera Park em Campo Grande, foi interrompida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), na noite desta quinta-feira (11). No local os agentes apreenderam um revólver e recuperaram um veículo roubado.

De acordo com o boletim de ocorrência, após uma denúncia anônima, os agentes municipais, com apoio da Polícia Militar, foram até uma casa de eventos onde estaria acontecendo uma festa com aglomeração de pessoas.

Chegando no endereço, eles encontraram 48 pessoas reunidas realizanod uma “festinha”. Uma das pessoas que estava no local, menor de idade, foi encontrado tentado esconder um revólver calibre .38 com 5 munições.

Em entrevista, o menor revelou ter comprado a arma por R$ 1.000,00 e que a utilizava para a própria segurança. Além disso, os agentes também encontraram um veículo com registro de furto.

O dono do carro afirmou ter comprado o carro em um site de vendas, pelo valor de R$ 6.000,00. Com isso a arma e o carro foram apreendidos.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e o dono do veículo foi preso por receptação.

Nas imagens abaixo é possível observar a arma e o veículo apreendido.





