Jovem é enganado e compra moto roubada pelo Facebook

Fernando Augusto Correa da Cruz, 29 anos, sofreu um golpe de Lucas Pereira ao comprar a moto Yamaha, modelo Factor, que na realidade era roubada. Fernando conheceu Lucas através de um anúncio na rede social Facebook e se encontraram na tarde de domingo (24).

O encontro aconteceu no Comper da avenida Tamandaré, aonde acertaram R$1.400,00 pela moto. Durante a negociação, o criminoso, identificado na rede social como Lucas Pereira, ficou o tempo todo de capacete e óculos escuros.

Ao ser questionado sobre o preço baixo, ele respondeu que tinha perdido os documentos do veículo e a chave, e não compensava financeiramente fazer outro. Além de dizer que o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) estava atrasado.

A esposa de Fernando, com receio de ser parada pela polícia, foi consultar os documentos do veículo no site do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e constatou que a moto, na verdade, era roubada.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

