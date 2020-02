Operação prende suspeitos da execução de jornalista na fronteira

Priscilla Porangaba, com informações do ABC Color

Uma operação comandada por nove promotores de Justiça, prendeu até agora pelo menos dez pessoas em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), na madrugada deste sábado (22), todos suspeitos de envolvimento na execução do jornalista Lourenço Veras, 52 anos, o Leo.

Segundo informações da ABC Color, todos são suspeitos de envolvimento com o crime organizado e de participação na execução de Leo ocorrida na noite de 12 deste mês. Leo foi morto com 12 tiros quando jantava com a família. Os nomes dos presos ainda não foram divulgados.

Pistolas e fuzis, já foram apreendidos, além de munições. As buscas feitas em pelo menos 20 endereços de Pedro Juan Caballero também localizaram um Jeep Renegade branco, suspeito de ter sido usado pelos pistoleiros que executaram Leo Veras.

O promotor Marcelo Pecci, que comanda a operação, iniciada de forma sigilosa sem a participação de policiais locais, disse que por enquanto só existem suspeitas quanto ao carro e aos presos.

Em entrevista à ABC Color, Pecci afirmou que as investigações mostram que Leo Veras foi morto porque tinha informações que incomodavam grupos criminosos da fronteira.

Deixe seu Comentário

Leia Também