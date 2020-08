Vídeo mostra homem sendo executado após agredir esposa

Um jovem não identificado foi executado com tiros à queima roupa após ter agredido sua esposa, na tarde desta quinta-feira (6), em Manaus.

Segundo o portal CM7 o homem tinha o habito de agredir sua companheira, ele sempre que usava entorpecentes ou consumia bebidas alcoólicas agredia a mulher. O pai da esposa ficou sabendo do que estava acontecendo e foi até a casa deles, e acabou atirando contra o genro.

De acordo com as informações, a mulher estava apanhando do homem, ela gritava muito pedido que não fosse agredida, mas de nada adiantava: “Amor não, amor não!”, clamava a jovem.

Foi quando o pai da jovem chegou ao local armado, o genro tenta correr, mas são efetuado vários disparos, o homem morre na hora.

