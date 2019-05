Atletas da capital serão beneficiados com milhas acumuladas de políticos

Atletas de Campo Grande serão beneficiados com a proibição do uso da de milhas de passagens aéreas acumuladas em viagens oficiais de políticos e servidores públicos para uso particular, aprovado este mês pela Câmara Municipal.



A nova proposta estabelece que as pontuações geradas em agendas oficiais só poderão ser usadas para viagens da mesma natureza ou trocadas por passagens aéreas em benefício de atletas que representam o município em competições oficiais.



"A proposta é uma forma real de política pública em benefício dos atletas, evitando que eles, no período de campeonatos, tenham que recorrer às conhecidas "vaquinhas" para poder disputar uma competição”, explicou Wellington.



“Dessa forma, a gente deixa de lado o discurso de assistencialismo vazio e passa a ter, de fato, uma política em favor dos atletas", argumentou.



O projeto assinado em conjunto com os vereadores João César Matogrosso, André Salineiro e Eduardo Romero já foi aprovado pelo Legislativo e encaminhado para avaliação do prefeito, Marcos Trad.

