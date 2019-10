Carla deixa MDB e vai para o PSD

Saiba Mais Política Delcídio é o novo presidente estadual do PTB

A subsecretária da Mulher de Campo Grande e ex-vereadora, Carla Stephanini, está deixando o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), para se filiar ao Partido Social Democrático (PSD).

Ao JD1 Notícias, Carla afirmou que entendeu ser o momento de estar ao lado do prefeito Marquinhos Trad, trabalhando tanto na gestão, quanto politicamente. “Estarei junto para reconduzi-lo na administração da nossa cidade, então, essa foi a motivação”, disse.

Sobre o MDB, a subsecretária garantiu que não houve desavenças ou qualquer situação desconfortável que motivasse a sua saída. “Sou grata as oportunidades que tive politicamente, administrativamente, procurei desempenhar com muita honradez as minhas funções, sempre contribuindo com meu conhecimento, me dedicando com minha militância. Acho que, tanto eu quanto o partido fizemos o nosso trabalho. Está tudo bem esclarecido e não há nenhum problema que fica, há uma história”, afirmou.

Questionada sobre uma possível candidatura para uma das vagas na Câmara Municipal nas próximas eleições, a ex-vereadora destacou que “não é momento de tratar do assunto”. “Não podemos deixar misturar as coisas, o foco agora é a gestão [Subsecretaria da Mulher]. Essa questão de eventuais candidaturas, vamos deixar para a direção partidária, dentro do que entenderem que é necessário”, concluiu.

