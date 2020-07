Coronavírus: secretário aponta recorde de casos, mas já houve dia pior

Saiba Mais Saúde Capital perde mais um técnico de enfermagem para o coronavírus

Mato Grosso do Sul registrou, nas últimas 24 horas, 968 novos casos confirmados de coronavírus. O número foi apresentado pelo secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende, como um recorde de confirmações no estado, porém há uma semana, no dia 22/07, o estado registrou 1.503 novas confirmações.

Em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a assessoria técnica explicou que no dia 22/07 ocorreu o registro de muitos casos pendentes de datas anteriores, gerando um recorde no boletim, mas em números absolutos o registro de hoje é o maior em 24h, no MS.

Boletim desta quarta-feira

Além dos 968 novos casos confirmados de coronavírus, nas últimas 24 horas, 14 pessoas perderam a vida por conta da doença. Com os novos casos, MS alcança os 23.411 casos confirmados de Covid-19.

Do total de novos casos, as três cidades que mais registraram foram Campo Grande com 410, Corumbá com 67 e Sidrolândia com também 67 casos.

Somando as 14 novas mortes registradas, o totaliza 328 óbitos causados pela doença. Entre os 23.411 contaminados, 17.174 já são considerados recuperados.

Em todo o MS, 5.435 pessoas estão em isolamento domiciliar. O boletim ainda revela que, no momento, 2.673 casos seguem em analise e 4.093 ainda não foram encerrados.

Confira o quadro de distribuição de novos casos:

Saiba Mais Saúde Capital perde mais um técnico de enfermagem para o coronavírus

