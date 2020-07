Fiocruz e UFMS fazem pesquisa sobre uso de vacina contra Coronavírus; seja voluntário e responda

Um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) estão buscado métodos que possam ajudar no tratamento, diagnóstico e prevenção da doença coronavírus e com isso estão fazendo uma pesquisa sobre o potencial da vacina BCG no tratamento contra o vírus.

Segundo o infectologista Julio Henrique Rosa Croda, o Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) é uma vacina administrada anualmente a mais de 120 milhões de crianças para proteger contra a tuberculose e apresenta potencial para a prevenção ao coronavírus, o que pode ser benéfico aos trabalhadores de saúde devido ao alto risco de contaminação da população.

Para participar, basta acessar o link e preencher corretamente perguntas como: a quantidade de contato que você tem diariamente com pessoas, se você já teve coronavírus ou teve contato com alguém positivo e outras.

Para que a pesquisas tenha resultados confiáveis, é preciso da colaboração de um grande número de pessoas. As respostas não serão divulgadas e constituirão um banco de dados de acesso apenas dos pesquisadores.

Após preencher todas as perguntas, basta salvar e o questionário será enviado a aos pesquisadores.

