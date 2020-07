Prefeitura de Dourados decreta luto por morte de secretário de Agricultura Familiar

A Prefeitura Municipal de Dourados decretou luto oficial de três dias em virtude do falecimento do o secretário de Agricultura Familiar de Dourados, Alceu Junior Silva Bittencourt, 36 anos. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município, neste domingo (05).

De acordo com o decreto, todas as repartições públicas do município de Dourados, no período do luto oficial, hastearão suas bandeiras a meio mastro.

Além de Junior Bittencourt, outro decreto de luto também foi publicado pela morte de Neuza Carvalho do Amaral, pioneira de Dourados.

Os dois decretos apresentam as mesmas normas.

Morte de Junior Silva Bittencourt

O secretário de Agricultura Familiar de Dourados foi morto em uma barbearia, que é proprietário, neste sábado (4). O suspeito do crime é um ex-funcionário da barbearia.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que Junior cortava cabelo de um cliente no local, quando o homem teria chegado e o golpeado a facadas. Ele foi atingido no pescoço e na nuca.

Durante a fuga, o assassino deixou cair a faca utilizada no momento do crime. De acordo com informações colhidas pelas equipes no local, o acusado teria fugido em um carro modelo Corsa, de cor vermelha.

