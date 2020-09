Fumaça do Pantanal "mistura" com frente fria e muda o céu da capital

Por conta dos incêndios que estão acontecendo no Pantanal, Campo Grande registra nesta quinta-feira (17) um céu marcado por fumaça, que se espalha e acaba ocasionando a queda na qualidade do ar. A maior parte (65%) do bioma do Pantanal fica no território sul-mato-grossense.



Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados na segunda-feira (14), mostram que os incêndios na região do Pantanal cresceram 210% em 2020, em comparação com o mesmo período do ano passado. A região registrou 14.489 focos de calor este ano, contra 4.660 em 2019.



Mas não é só a fumaça que deixou o dia assim, tem também uma frente fria hoje atuando no sul do Brasil, então a cidade acaba apresentando bastante nebulosidade.



A nebulosidade mais significativa no nosso território está presente no sudoeste e sul do estado, as demais áreas também têm um pouco de nebulosidade, igual aqui na capital, por conta dos ventos que estão vindo de noroeste pra sudeste, cortando o Estado, desde Corumbá, passando a região central e saindo região de Bataguassu, por conta disso, a fumaça do Pantanal acaba se espalhando por várias regiões do estado.

Segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Franciane Rodrigues, a condição dos ventos acaba resultando também para esse clima de hoje. “Essa frente fria está contribuindo pra direção de vento, contribuindo também pra fumaça se espalhar para outros lugares, além da região pantaneira, e também um pouco de nuvem associada a linha de instabilidade de frente fria resulta nessa condição de tempo hoje”, explica.

O fogo já destruiu uma área de 2,9 milhões de hectares no Pantanal — pouco mais que o território do Estado de Sergipe, ou quase quatro vezes a área do Distrito Federal. Os números são do Prevfogo.

