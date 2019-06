Ventania antecipa frente fria que chega esta noite

A mudança no tempo na capital começou nesta terça-feira (25), com rajadas de ventos que chegaram a 61 km/h, segundo dados do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

A coordenador do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC/MS), explica que a ventania antecipa a frente fria que deve chegar entre a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira (26).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que nos próximos dias a menor temperatura poderá chegar a 11 °C em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, assim não espera-se condição para geadas.

As regiões norte e bolsão terão pouca chance de chuva, segundo a meteorologia, por enquanto a previsão é de céu aberto em todas as regiões.

