Criador do boneco Louro José morre em São Paulo

Eberson Taborda, responsável pela criação do boneco Louro José, morreu nesta segunda-feira (19). O anúncio foi feito por Ana Maria Braga no encerramento do "Mais Você" hoje.

"Morreu hoje cedo uma pessoa muito emblemática aqui pra gente: o Taborda, bonequeiro responsável pelos bonecos do Louro José lá na sua origem, o primeiro boneco do Louro", disse Ana Maria.

A apresentadora afirmou que juntos, ela e Taborda conversaram e chegaram no formato de Louro José e de Louro Mané.

"Ele tinha insuficiência cardíaca. Deixo meus sentimentos pra mulher dele, Tabata, e família toda", finalizou a apresentadora.

JD1 Notícias

