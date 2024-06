Vai ter estátua! Mesmo com polêmicas, 'Tributo a João Carreiro' acontece nesta quarta

Os fãs da música sertaneja e do eterno cantor João Carreiro tem encontro marcado nesta quarta-feira (12): o ‘Tributo Comitiva JC’. O evento acontecerá durante o Brasileirão de Laço Comprido, no CLC, em Campo Grande. Os artistas Sérgio Reis, Jads & Jadson e US Agroboy fazem parte da atrações confirmadas para a homenagem ao cantor.

O evento, que reunirá os artistas para a gravação de músicas inéditas de autoria de João Carreiro, também irá marcar a abertura para visitação à estátua em homenagem ao sertanejo, que morreu no início deste ano.

O Tributo reunirá diferentes gerações de artistas para cantar João Carreiro. Devem se apresentar também Davilson (primeiro Capataz), Bruno e Brutal, João Lucas e Walter Filho, Brenno Reis e Marco Viola, Chico Teixeira, João Nelore e Texano, Lucas Reis e Thacio, Fred e Fabrício, Luiz Goiano e Girsel da Viola.

O evento conta com o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte.

Polêmica da Estátua

Quase cinco meses depois da morte do artista, ao ser anunciada a homenagem no CLC, a família não teria aceitado e feito até acusações à viúva do cantor.

Os fãs foram surpreendidos com a briga entre parte da família de João Carreiro e Francine Pereira.

Em entrevista a Léo Dias, a irmã do cantor, Liliane Carreiro, alegou que Francine não teve um relacionamento de três anos com o músico, conforme versão da viúva. Segundo Liliane, ela só começou a conviver com João como namorada em janeiro de 2023.

A família também teria contestado o evento em homenagem ao cantor. No entanto, apesar da polêmica, a estátua será inaugurada conforme a ideia inicial do projeto.

A estátua de João Carreiro ficará dentro do Parque do CLC. A obra de arte foi produzida por Juvenal Irene, artista que esculpiu o Jeromão, estátua localizada em Barretos-SP. Veja:

