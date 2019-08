Semed anuncia mais oito creches em inauguração no Santa Fé

A secretária de educação Elza Fernandes Ortelhado anunciou a retomada de mais seis obras e duas unidades alugadas para instalações de novas EMEIs nesta manhã de quinta-feira (8), durante a inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) no Bairro Santa Fé, Emy Ishida Nascimento Nogueira.

Ainda de acordo com Elza, a previsão é de que até o fim de agosto, sejam inauguradas mais duas novas unidades em Campo Grande: EMEI Vespasiano Martins e a EMEI Nascente do Segredo, que atenderão 250 crianças em cada escola.

No dia 30 de agosto, é previsto a inauguração da EMEI em Anhanduí, que atenderá pelo menos 150 crianças. "Estamos lutando pela educação com total apoio do gestor municipal, cada criança que é atendida e uma semente de um futuro melhor", comentou a secretária Elza.

Emy Ishida

O prédio da EMEI inaugurada nesta manhã (8) foi alugado pela Semed, que realizou uma readequação do espaço, além da pintura na área externa e interna.

No local, cerca de 60 profissionais trabalham na manutenção, além de 19 professores, segundo informações do diretor da EMEI, José Carlos Monteiro.

