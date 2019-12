Atleta do badminton conquista o bronze para MS em Santa Catarina

Natalia Lino da Silva, da Escola Estadual Thomaz Barbosa Rangel, de Rio Verde de Mato Grosso-MS, foi bronze no badminton na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), em Blumenau-SC.

Natalia compete na categoria etária de 12 a 14 anos, a medalha foi conquistada na categoria simples feminina, pela segunda divisão da maior competição estudantil do país, que ocorreu de 16 a 30 de novembro.

Especificamente no badminton, as disputas aconteceram no Bloco 2, de 21 a 25 de novembro. A rio-verdense estreou vencendo Antonela Barbosa Cunha, do Amapá, por 2 sets a zero (21x14 e 21x10).

O segundo triunfo foi diante da tocantinense Aline Pires da Silva, também por 2 sets a zero (21x15 e 21x13). Nas quartas, a atleta de Mato Grosso do Sul derrotou Lhorrana Cristina da Silva, de Minas Gerais, por 2 sets a zero (21x19 e 21x19). Natalia ficou na terceira colocação do evento após sofrer revés para cearense Ana Beatriz da Silva Nascimento na semifinal.

Em Blumenau, a delegação de Badminton do Estado também contou com a participação de Amanda Carvalho da Conceição (EE Thomaz Barbosa Rangel, de Rio Verde de Mato Grosso), Adrian dos Santos (EE João Carlos Flores, de Campo Grande) e Guilherme Germano dos Santos (EE Prof. Marly Russo Rodrigues, de Aquidauana), pela categoria de 12 a 14 anos; além de Izabela Magalhães Chagas (EE Thomaz Barbosa Rangel, de Rio Verde de Mato Grosso) e Akiel Nonato Joton (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande).

Deixe seu Comentário

Leia Também