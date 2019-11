MS será representado em etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude

Mato Grosso do Sul será representado no voleibol na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), pela Escola Estadual João Brembatti Calvoso, de Ponta Porã. Os jogos ocorrerão em Blumenau (SC). A equipe masculina embarcou na quinta-feira (20) com atletas de 12 a 14 anos, através de apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A escola vem embalada pela invencibilidade conquistada na etapa regional, em Cascavel (PR), em setembro. Os ponta-poranenses sagraram-se campeões, ao vencerem as quatro partidas disputadas. Segundo o técnico Ricardo Benitez, quem viu seus jogadores em quadra no Paraná sabe da dificuldade que encontrará ao duelar contra.

“Nossa equipe mostrou em Cascavel que vamos dar trabalho. Esperamos sair com medalha, mas se não vier, queremos ficar numa melhor posição em que ficamos no ano passado, em Natal [RN]”, enfatiza o treinador.

Segundo Benitez, a invencibilidade é um estímulo ao plantel. “Nos empolgou. Nesta faixa etária, a insegurança neles é frequente, são, muitas vezes instáveis, emocionalmente, mas sabemos que somos uma equipe forte e vamos firme para a fase final. O sentimento é de muito orgulho e responsabilidade por representar nosso Mato Grosso do Sul”.

Cristian Ivan Gonçalves, Daniel Rocha, Gabriel Alves, Marcelo Torres, Marco Antonio Mendonça, Rafael Akira, Renan Bringel e Rodrigo da Cruz formam o elenco.

O time da fronteira caiu no grupo B dos JEJ Blumenau, que também conta com Colégio Leonardo da Vinci, de São Paulo; Colégio Marista São Luis, de Pernambuco e Centro Educacional Maria Auxiliadora (Cema), do Mato Grosso. Confira os confrontos da fase de classificação:

22/11 – 10h45 (horário de MS) – Sesi (Quadra 2)

Colégio Marista São Luis (PE) x Escola Estadual João Brembatti Calvoso

23/11 – 7h (horário de MS) – Sesi (Quadra 1)

Escola Estadual João Brembatti Calvoso x Colégio Leonardo da Vinci (SP)

23/11 – 15h (horário de MS) – Sesi (Quadra 1)

Escola Estadual João Brembatti Calvoso x Centro Educacional Maria Auxiliadora (MA)

Deixe seu Comentário

Leia Também