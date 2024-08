Sextou! Fim de semana tem Luan Santana, Jorge & Mateus e música clássica na Capital

Neste fim de semana, Campo Grande recebe shows de Luan Santana, Jorge e Mateus e Clayton e Romário. Mas tem também Noite da Poesia, exibição de curtas-metragens e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1!

SEXTA-FEIRA

36ª Noite da Poesia - Esta edição da Noite da Poesia tem palestra, premiação e declamação das poesias vencedoras e oficina literária, com Nina Rizzi na sexta-feira (30). O evento contará também com a Praça da Poesia, um espaço de gastronomia e venda de livros. A partir das 19h, no Centro Cultural José Octavio Guizzo. Entrada é gratuita, com inscrições para a oficina pelo site.

Curta "Noites em Claro" - A exibição do curta-metragem "Noites em Claro – Palavras do Bando do Velho Jack", dirigido por Gabriela Dias, faz parte do encerramento da exposição "Rock Cine". O documentário de 15 minutos mostra parte da história da banda Bando do Velho Jack, incluindo depoimentos de artistas influentes. Está marcado para às 19h, no MIS (Museu da Imagem e do Som). Entrada é gratuita.

Karla Coronel canta Djavan - A artista promete uma homenagem a um dos mais renomados compositores da música brasileira. O espetáculo traz novas nuances às canções que marcaram a carreira de Djavan, destacando a riqueza da MPB (Música Popular Brasileira). A partir das 19h, no SESC Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Aniversário TGR - Para comemorar os 36 anos do Teatral Grupo de Risco, o grupo promete uma programação artística diversa, com boa música, apresentações, exposições, karaokê, e bebidas. A partir das 19h15, na Rua Trindade, 401. Entrada é gratuita.

Godó, o mensageiro do Vale - No monólogo, o ator Caco Monteiro, vive o personagem Godó aos 90 anos de idade, narrando sua história por meio de flashbacks. O ator interpreta também a sua mãe, seu pai, sua galinha Zenáide e Godó aos 9 anos de idade. A partir das 20h, no Teatro Aracy Balabanian. Entrada é gratuita.

Música Clássica - Na quarta noite de concertos se apresentam Márcio de Camillo, Orquestra de Campo Grande, Corais da Fundação Ueze Zahran e coros infantis. A partir das 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada é gratuita, com ingresso pelo site.

Rita Lee - A artista Magê apresenta um show performático em homenagem à cantora Rita Lee, com destaque para canções censuradas na época da ditadura militar. A partir das 20h, no Cervejaria Canalhas, localizado na Rua Oceano Atlântico, 98. Entrada: ingressos por R$ 35, no site.

Techno do Trabalhador - As noites de sexta-feira e sábado tem techno no Vexame, com o Dj Nik Ros. O bar anuncia promoções no valor do vinho, caipirinha e cerveja. Será das 20h às 02h, no Vexame, localizado na Av. Calógeras, 3100. Entrada é gratuita.

Show de Dino Fonseca - O cantor traz para Campo Grande o projeto “Acoustic Sessions”, que contém grandes clássicos da música internacional dos anos 80 e 90 em versões acústicas. A partir das 20h, no Gran Murano Buffet, localizado na Av. Mato Grosso, 5046. Entrada: a partir de R$ 90.

SÁBADO

Programação infantil do SESC - Grupo UBU apresenta o espetáculo Teatral “Pelega e Porca Prenha - episódio: Na Mata do Pequi”, que conta a aventura fantástica de dois irmãos que se envolvem numa intriga com a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira. A partir das 16h, no SESC Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Naip no Canalhas - A banda Naip promete agitar o palco da Cervejaria Canalhas, com um setlist repleto de clássicos do grunge, de Pearl Jam, ao pop rock de Maroon 5, passando pelos sucessos de Bon Jovi até o rock moderno de Coldplay. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 98. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, no site.

36ª Noite da Poesia - Esta edição da Noite da Poesia tem palestra, premiação e declamação das poesias vencedoras e oficina literária, com Ryane Leão no sábado. O evento contará também com a Praça da Poesia, um espaço de gastronomia e venda de livros. A partir das 19h, no Centro Cultural José Octavio Guizzo. Entrada é gratuita, com inscrições para a oficina pelo site.

Luan City Festival - Luan Santana volta a Campo Grande e traz também as duplas Jorge e Mateus, e Clayton e Romário. O show de Luan integra a turnê Luan City 2.0, que já passou por Manaus, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, e terá mais de duas horas de duração, além das apresentações dos outros sertanejos. A partir das 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a partir de R$ 200, no site.

33º Labhits 2024 - Nesta edição, o evento promete homenagear as estrelas do rock sul-mato-grossense. O lineup conta com Muchileiros, Jane Jane, Bêbados Habilidosos, Codinome Whinchester, Hollywood Cowboys, Rivers Shadows, Legacy, e Death Soldier. A partir das 22h, no Blues Bar. Entrada é gratuita.

DOMINGO

Feira Borogodó - O tema desta edição é o encontro das nações que formaram a cultura sul-mato-grossense. Além das mais de 300 marcas de economia criativa, a feira terá apresentações da cultura paraguaia, árabe, japonesa, quilombola, e gastronomia boliviana, oriental, portuguesa, entre outros. Será das 09h às 15h, na Praça do Coophafé, na Rua das Garças, 3164. Entrada é gratuita.

Pagode na Pele - A dupla Pagode na Pele traz seu show ao vivo para todo mundo sambar no Ponto Bar neste domingo, com abertura do DJ Deumathh. A partir das 18h, no Ponto Bar, localizado na Rua Dr. Temístocles, 103. Entrada: a partir de R$ 5.

Som da Concha - A apresentação começa com o show Menestrada, de Maringa Borgert, com música regional que promete ritmos do “Brasil real”. Depois, é a vez de Jonavo, com o show Revoada Acústica – Voz e Cordas, com música folk brasileira ao som de violão e bandolim. Começa às 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Curtas de Campo Grande - Mostra competitiva de cinco filmes produzidos na capital, com votação popular para escolher a melhor obra. Os filmes são de animação, aventura, suspense, terror, drama e um documentário. A partir das 20h, no Capivaras Cervejaria. Entrada é gratuita.

