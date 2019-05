Carro é incendiado na fronteira

Por volta das 0h desta terça-feira (28), um carro foi encontrado completamente incendiado na cidade de Pedro Juan Caballero, região de San Juan Neuman, Paraguai.



O site Amambayahora, diz que a polícia paraguaia recebeu denúncias de que o veículo modelo Jeep Renegade havia sido abandonado em um pátio na rua Juan Pablo II e, posteriormente, as chamas foram vistas.



O Corpo de Bombeiros local foi acionado, e fez o trabalho de rescaldo. Policiais e equipes da perícia técnica compareceram ao local e materiais foram coletados para investigar as causas do incidente.



A suspeita é de que bandidos tenham ateado fogo no veículo para sumir com provas, já que o mesmo teria sido utilizado na região em diversos crimes.

