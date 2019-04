Homem é preso por ameaçar e estuprar ex-namorada

Paulo Roberto da Silva Santos, 37 anos, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (23), em Ribas do Rio Pardo. O homem teria ameaçado e cometido injúrias a ex-namorada, uma mulher de 36 anos.

Segundo informações oficiais, Paulo Roberto ameaçava e agredia a mulher constantemente, pois não conseguia aceitar o término do namoro. Ele ainda obrigava a vítima a ter relações sexuais e a impedia de denunciar os abusos.

Conforme o delegado da Polícia Civil de Ribas, Bruno Santacatharina, a mulher foi até a delegacia nesta terça-feira (23), denunciar os abusos e ameaças que vinha sofrendo do homem desde fim do relacionamento. Em depoimento, ela afirma que temia pela sua via e a dos filhos, por isso não conseguia pedir a ajuda polícia e de familiares.

Paulo foi preso em flagrante por ameaça e injúria, mas os outros crimes foram acrescentados no boletim de ocorrência. A mulher após denunciar o crime recebeu medidas protetivas,caso o autor responda em liberdade.

