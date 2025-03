Projeto de lei quer mudar o nome da Rodovia Castelo Branco para Eunice Paiva

O deputado estadual de São Paulo Guilherme Cortez (PSol) protocolou um projeto de lei, nesta quarta-feira (5), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para alterar o nome da Rodovia Castello Branco, primeiro presidente da ditadura militar, para Eunice Paiva.

Segundo a proposta, a mudança de nome busca “ressignificar nomes” de espaços públicos que homenageiam personagens ligados à ditadura militar. Humberto de Alencar Castelo Branco é apontado como uma das principais pessoas por trás do golpe de 1964.

Atualmente, a Rodovia Castelo Branco, inaugurada nos primeiros anos da ditadura militar, é a principal ligação entre a Região Metropolitana de São Paulo e o Centro-Oeste Paulista, e já foi alvo de críticas devido a homenagem ao seu nome.

