Estudantes do MS ganham 35 medalhas no 1º dia das Paralimpíadas

A 13ª edição nacional das Paralimpíadas Escolares, que iniciou na quarta-feira (20), teve o Mato Grosso do Sul levando 35 medalhas, divididas entre as modalidades de atletismo, natação, judô e tênis de mesa.

As disputas da competição, tida como a maior do mundo para pessoas com deficiência em idade escolar seguem até sexta-feira (22).

A delegação sul-mato-grossense conta com 115 pessoas, sendo 74 atletas e 41 pessoas na equipe entre técnicos e staffs, e tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), aproximadamente 1,2 mil atletas participam do evento, vindos dos 26 Estados e Distrito Federal.

Confira AQUI os resultados das modalidades que ganharam medalhas no primeiro dia.

